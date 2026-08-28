Миколаївці не можуть отримати компенсації за зруйноване житло через неоформлені документи

Миколаївці не можуть отримати компенсацію після обстрілів, через неоформлене житло. Ілюстративне фото Миколаївської ОВА

Під час обстеження пошкодженого чи зруйнованого житла у Миколаєві виникає проблема, оскільки не всі жителі мають оформлені документи на квартири чи будинки. Тому люди потім не можуть отримати компенсацію. Зокрема, під час серпневого обстрілу мікрорайону Соляні виявилося, що за документами один з будинків був у п'ять разів менший, ніж насправді.

Про це стало відомо сьогодні, 28 серпня, під час пресконференції про відновлення житла, пошкодженого внаслідок обстрілів у Миколаєві, пишуть «МикВісті».

Начальниця Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міськради Олена Туова повідомила про проблему з документами на житло під час обстежень.

— Перше, з чим ми стикаємося під час обстежень, — у громадян відсутні документи. Ми постійно про це кажемо, що потрібно приватизувати квартири, привести свої документи по будинку у відповідний стан. Але, на жаль, кожен обстріл ми стикаємося з тим, що або квартира не приватизована або не оформлена спадщина. Якщо неоформлена спадщина, людина отримує відшкодування після її оформлення, — зазначила Олена Туова.

Начальниця Управління ДАБК Олена Туова і перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: МикВісті

Вона звернула увагу: якщо будинок зруйнований, ситуація гірша. Як приклад, вона навела обстріл мікрорайону Соляні, коли один із зруйнованих будинків за документами за документами один з будинків був у п'ять разів менший, ніж насправді. Через це люди можуть не отримати компенсацію.

— Останній «приліт» у Соляних — там, на жаль, у багатьох по документах… Наприклад, це будинок 30 «квадратів», а по факту 150 квадратних метрів. А документів на це немає. Будинок зруйнований, і людина нічого не отримає. Тобто варіант, щоб наразі оформити документи, це, напевно, тільки рішення суду. І я не впевнена, що суд визнає право власності на майно, яке вже по факту не існує, — пояснила начальниця Управління ДАБК.

Вона просила миколаївців оформлювати документи на майно, адже обстріли продовжуються.

— Тому прохання до всіх: оформлюйте документи. На жаль, війна продовжується, обстріли продовжується, і майно може бути зруйнованим, — зазначила Олена Туова.

Перший заступник директора Департаменту міського господарства Ігор Набатов також повідомив, що аналогічна ситуація є і з пошкодженим житлом, коли на нього немає документів.

— Буквально та сама історія, коли по документах це 30 «квадратів», а фактично 150. То навіть незрозуміло, що фіксувати в плані послуги «Євідновлення» у межах пошкодженого житла, — зазначив Ігор Набатов.

Нагадаємо, під час обстрілу мікрорайону Соляні, про який згадали на пресконференції, загинула 89-річна жінка і ще семеро людей постраждали. Поранення отримали дві дівчинки віком 2 та 12 років.

Були зруйновані два приватні будинки, ще сім осель зазнали пошкоджень. Крім цього, пошкоджені автомобіль і вибито вікна у трьох багатоквартирних будинках.