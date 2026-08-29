У Миколаєві та двох районах області ввели графіки відключень світла
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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У Миколаєві, а також Миколаївському та Баштанському районах запровадили локальні графіки погодинних відключень електроенергії. Одночасно знеструмлюватимуть чотири черги.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Обмеження почали діяти з 18:00 29 серпня. Без електроенергії одночасно залишаються споживачі 1, 2, 3 та 4 черг графіка погодинних відключень.
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Надалі у вечірній та нічний час електропостачання подаватимуть до цих черг почергово.
У «Миколаївобленерго» пояснили, що локальні обмеження пов’язані з наслідками останньої масованої атаки. Енергетики закликають жителів області ощадливо використовувати електроенергію.
Перевірити свою чергу та актуальний графік відключень можна на сайті «Миколаївобленерго».
Що відомо про знеструмлення
Нагадаємо, вранці 29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження низку дільниць електромереж аварійно відключили.
Без електрики залишилися Миколаїв та громади Миколаївського і Баштанського районів. За попередніми даними, йшлося про понад 300 тисяч абонентів.
Згодом енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання. Станом на 12:00 усіх споживачів, які були знеструмлені через атаку, заживили.
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