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В Миколаєві важкою технікою пошкодили дерева: екологи оштрафували винуватця

У Миколаєві, під час ремонтних робіт на проспекті Героїв України, важкою технікою пошкодили дерева. Екологи оштрафували винуватця. 

Екологи оштрафували за пошкодження дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуЕкологи оштрафували за пошкодження дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Екологи оштрафували за пошкодження дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуЕкологи оштрафували за пошкодження дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Державні інспектори, за цим фактом наклали штраф на 510 грн. Також у відомстві зазначили, що сума збитків склала 3950 грн.

Екологи оштрафували за пошкодження дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуЕкологи оштрафували за пошкодження дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Екологи оштрафували за пошкодження дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуЕкологи оштрафували за пошкодження дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

«Захист зелених насаджень — це відповідальність кожного громадянина, адже вони є не лише окрасою міста, а й важливим джерелом чистого повітря», — наголосили екологи. 

Раніше, державні інспектори склали три адміністративні протоколи за незаконну вирубку дерев біля села Михайло-Ларине на Миколаївщині.

Крім того, у Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав 88 дерев.

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці самовільно спиляли гілки дерев, на місце прибули екологи та поліція. За порушення законодавства голову ОСББ оштрафовали. 

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».

До того ж, житель Миколаївської області незаконно вирубав два дерева породи «Акація біла».

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві.  Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального. 

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». 

Читайте також матеріал «МикВісті» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».  

Та статтю «МикВісті» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».

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