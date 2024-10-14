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Завдано шкоди на ₴12 тисяч: на Миколаївщині затримали незаконних лісорубів

Затримали правопорушників, які незаконно вирубали дерева. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округуЗатримали правопорушників, які незаконно вирубали дерева. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

Державні інспектори склали три адміністративні протоколи за незаконну вирубку дерев біля села Михайло-Ларине на Миколаївщині.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. 

Порушників затримали працівники поліції. Зловмисники встигли незаконно знищити п'ять дерев акації в місцевій лісосмузі. 

Екологи проінформували, що незаконних лісорубів притягнули до адміністративної відповідальності, а завдані збитки, оцінюються у понад 12 тисяч гривень.

Раніше у Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав 88 дерев.

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці самовільно спиляли гілки дерев, на місце прибули екологи та поліція. За порушення законодавства голову ОСББ оштрафовали. 

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