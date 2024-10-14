Завдано шкоди на ₴12 тисяч: на Миколаївщині затримали незаконних лісорубів
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- Світлана Іванченко
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14:27, 14 жовтня, 2024
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Державні інспектори склали три адміністративні протоколи за незаконну вирубку дерев біля села Михайло-Ларине на Миколаївщині.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Порушників затримали працівники поліції. Зловмисники встигли незаконно знищити п'ять дерев акації в місцевій лісосмузі.
Екологи проінформували, що незаконних лісорубів притягнули до адміністративної відповідальності, а завдані збитки, оцінюються у понад 12 тисяч гривень.
Раніше у Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав 88 дерев.
Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці самовільно спиляли гілки дерев, на місце прибули екологи та поліція. За порушення законодавства голову ОСББ оштрафовали.
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