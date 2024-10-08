У Миколаєві мешканці самовільно спиляли дерева: голову ОСББ оштрафовано

Фото: Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

У Миколаєві мешканці самовільно спиляли гілки дерев, на місце прибули екологи та поліція. За порушення законодавства голову ОСББ оштрафовано.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Інцидент стався 3 жовтня у дворі між будинками 8-А та 8-Б по вулиці Архітектора Старова. Державні інспектори, які прибули на місце, зафіксували незаконний спил дерев жителями ОСББ. У відомстві повідомили, що під час перевірки екологи зіткнулися з спротивом з боку мешканців. Конфлікт вдалося вирішити поліції, яка прибула на місце подій.

«Як наслідок, голову ОСББ притягнуто до відповідальності і оштрафовано на 510 грн, збитки сягнули 3250 грн», — повідомили екологи.

В інспекції нагадали, що обрізка дерев має виконуватись лише спеціалізованими організаціями, які мають відповідних фахівців та обладнання, на умовах договору з балансоутримувачем.

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