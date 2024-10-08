У Миколаєві мешканці самовільно спиляли дерева: голову ОСББ оштрафовано
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- Світлана Іванченко
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17:22, 08 жовтня, 2024
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У Миколаєві мешканці самовільно спиляли гілки дерев, на місце прибули екологи та поліція. За порушення законодавства голову ОСББ оштрафовано.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Інцидент стався 3 жовтня у дворі між будинками 8-А та 8-Б по вулиці Архітектора Старова. Державні інспектори, які прибули на місце, зафіксували незаконний спил дерев жителями ОСББ. У відомстві повідомили, що під час перевірки екологи зіткнулися з спротивом з боку мешканців. Конфлікт вдалося вирішити поліції, яка прибула на місце подій.
«Як наслідок, голову ОСББ притягнуто до відповідальності і оштрафовано на 510 грн, збитки сягнули 3250 грн», — повідомили екологи.
В інспекції нагадали, що обрізка дерев має виконуватись лише спеціалізованими організаціями, які мають відповідних фахівців та обладнання, на умовах договору з балансоутримувачем.
«МикВісті» повідомляли. що в Миколаївській області підприємство за скид стічних вод в річку отримало штраф у ₴10 тис.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради сплатило штраф за скид недоочищених стічних вод у річку Інгул.
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