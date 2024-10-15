Влада Очакова планує присвоїти звання «Почесного громадянина» меру французького міста Фекам
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- Аліса Мелік-Адамян
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9:30, 15 жовтня, 2024
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Меру французького міста Фекам Девіду Русселю пропонують присвоїти звання «Почесного громадянина міста Очаків».
Відповідний проєкт рішення оприлюднений на сайті Очаківської міської ради, пишуть «МикВісті».
Дану пропозицію ще у кінці вересня на розгляд депутатів запропонувала начальниця управління освіти та з гуманітарних питань Ганна Белібова. У документі вказано, що звання запропоновано надати за вагомий внесок та зміцнення міжнародних зв'язків, а також популяризації міста Очакова на міжнародній арені.
Девід Руссель є мером муніципалітету Фекам з 2022 року. У червні 2023 року, під час війни, міста підписали меморандум про співпрацю. В рамках цієї співпраці Очаків отримував гуманітарну допомогу та медичне обладнання.
Від французьких партнерів Очаків отримував гуманітарну допомогу, медичне обладнання. У квітні 2024 року мер Сергій Бичков відвіз до Фекаму групу школярів з Очакова на двотижневий відпочинок, під час якого вручив Девіду Русселю подяку за підтримку очаківських дітей.
— Як символ плідної та тривалої співпраці мери міст заклали спільну алею із жовто-блакитних квітів перед мерією Фекаму, як і перед мерією Очакова в цьому році, — повідомляла тоді пресслужба Очаківської міської ради.
Проєкт рішення розглядатимуть під час сесії у пʼятницю, 18 жовтня.
Нагадаємо, що в Очакова є міста-побратими: Райнфельден (Німеччина), Долина Гламорган (Уельс), Мускрон (Бельгія) та Путнок (Угорщина). У жовтні 2023 року мер Сергій Бичков поїхав у Нідерланди в провінцію Утрехт, де підписав меморандум про співпрацю між містами.
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