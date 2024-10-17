Бійка між представниками ПЦУ та УПЦ МП біля Свято-Михайлівського храму у Черкасах: подробиці

Віряни УПЦ МП біля Свято-Михайлівського храму в Черкасах, фото: Суспільне Черкаси/Марія Гаврилян

У Черкасах, в Свято-Михайлівському кафедральному соборі, сталася бійка між парафіянами Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про бійку поблизу собору пише черкаське видання «18000».

Раніше військовий капелан Володимир Рідний заявив, що Свято-Михайлівський собор, який був у користуванні парафіян УПЦ МП, перейшов до ПЦУ. За його словами, цей храм перейшов без тамтешніх священників.

Згодом він повідомив, що цей храм стане гарнізонним та буде відкритим для всіх військовослужбовців, а також запросив усіх парафіян церкви до спільної молитви українською мовою.

Як пише видання «18000», після повідомлень про перехід храму до ПЦУ поблизу нього зібралися парафіяни УПЦ МП, які намагалися увійти на територію собору. Між ними та парафіянами ПЦУ почалася бійка.

Тим часом нардеп Артем Дмитрук також поширив відео бійки в церкві та заявив, що під час цього між двома групами навіть виникла стрілянина, а прихильники ПЦУ, нібито, викрали із собору гроші, які збирали на встановлення дзвіниці та реставрацію храму, а також різні коштовності.

Також він поширив відео, на якому у храмі присутній настоятель собору, митрополит Феодосій.

Слід зазначити, що митрополиту Феодосію Служба безпеки України вручила вже чотири підозри, зокрема за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. Зазначалося, що у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.

Наразі поліція Черкащини документує обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору. Як зазначають правоохоронці, до них надійшла інформація про скупчення людей на території храму.

Своєю чергою, мер Черкас відреагував на події у Свято-Михайлівському кафедральному соборі та закликав містян прийти туди.

«Запрошую громаду Черкас висловити свою думку стосовно існування московської церкви в нашому місті, прийти і помолитися за Збройні Сили України і за здоров'я наших воїнів у найбільшому храмі в центрі України. Ми, як влада, не втручалися в це, громада добровільно перейшла до ПЦУ, але там уже відбувається щось неправомірне», — сказав він.

Після довгих сутичок собор знову під контролем ПЦУ. Феодосій разом з вірянами покидає Свято-Михайлівський собор, написало видання «18000».

Заборона московської церкви в Україні

У січні 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП. Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей документ.

В остаточну редакцію документа Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики тричі вносив правки. Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 16 серпня 2024 року схвалив поправки до законопроєкту №8371 і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні і в цілому.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій 17 серпня заявила, що підтримує законодавчу ініціативу щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. За словами першого заступника Голови ВРУ Олександра Корнієнка, це питання про регулювання діяльності релігійних організацій стоїть в порядку денному одним з перших.

Зазначимо, що за весь час вторгнення Росії в Україну СБУ, згідно з офіційними повідомленнями, відкрила близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП). 16- із них — щодо митрополитів.

Одним з найгучніших стало затримання намісника Лаври від УПЦ (МП) митрополита Павла. 1 квітня СБУ провела в його домі обшуки й вручила підозру.

СБУ встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Також Служба безпеки України оприлюднила добірку телефоних розмов колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя), які доводять, що він виправдовував війну, радів окупації українських територій та мав зв'язки з Москвою.