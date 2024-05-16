Вдень 15 травня під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Обстріли фіксували об 11:43 та 11:45. Постраждалих немає.
Також, як повідомлялося, вдень 15 травня, близько 11:35, Миколаїв зазнав ракетної атаки. Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей – медична допомога надана амбулаторно.
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Вдень 15 травня під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Обстріли фіксували об 11:43 та 11:45. Постраждалих немає.
Також, як повідомлялося, вдень 15 травня, близько 11:35, Миколаїв зазнав ракетної атаки. Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей – медична допомога надана амбулаторно.