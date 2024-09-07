ДТП під Миколаєвом: водій легковика загинув на місці аварії, ще двоє пасажирів у лікарні
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- Аліса Мелік-Адамян
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21:05, 07 вересня, 2024
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В аварії, яка сталась на трасі М-14 поблизу села Нечаяне за участі вантажного автомобіля Volvo з напівпричепом та автомобілем Skoda fabia, загинув один з водіїв.
Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.
ДТП сталась близько 14:35. 48-річний водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. А його два пасажири — 12-річний хлопчик та 18-річна дівчина із травмами різних ступенів тяжкості доставлені до медичних закладів.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, в Арбузинці на Первомайщині сталась аварія, внаслідок якої постраждав 9-річний хлопчик.