  • субота

    7 вересня, 2024

  • 23°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 23° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На одеській трасі під Миколаєвом сталась ДТП: рух частково заблоковано, на місці є постраждалі

Аварія біля Нечаяного, фото: Патрульна поліція Миколаївської області.Аварія біля Нечаяного, фото: Патрульна поліція Миколаївської області.

Вдень 7 вересня на трасі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ поблизу Нечаяного сталась аварія з двома вантажівками та легковим авто.

Про це повідомила патрульна поліція Миколаївської області.

Як зазначається, одна з вантажівок перекинулась внаслідок авварії та заблокувала рух обох смуг. Рух цією ділянкою ускладнений та можливий лише для легкового транспорту.

За попередньою інформацією «МикВісті», в аварії, яка сталась на «одеській» трасі, є постраждалі, серед яких 18-річна дівчина та 12-річний хлопчик. Обоє знаходяться у важкому стані, їх госпіталізували до лікарні Миколаєва.

На місці працюють усі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.

Нагадаємо, в Арбузинці на Первомайщині сталась аварія, внаслідок якої постраждав 9-річний хлопчик.

Читайте також:

news

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
news

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська
news

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич
news

Миколаївська ОВА досі не знайшла донорів для будівництва житлового мікрорайону у Первомайську за ₴3,3 мільярда

Аліна Квітко
news

Жителі Миколаївщини отримали понад ₴1,3 млрд компенсацій за знищене та пошкоджене житло

Олена Козубовська

Активісти розбили зображення Леніна та радянську зірку на площі в Одесі

10 годин тому

В Арбузинці на Миколаївщині зіткнулись мотоцикл та велосипед: постраждав 9-річний хлопчик

ІНЦИДЕНТ

Головне сьогодні