Аварія біля Нечаяного, фото: Патрульна поліція Миколаївської області.

Вдень 7 вересня на трасі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ поблизу Нечаяного сталась аварія з двома вантажівками та легковим авто.

Про це повідомила патрульна поліція Миколаївської області.

Як зазначається, одна з вантажівок перекинулась внаслідок авварії та заблокувала рух обох смуг. Рух цією ділянкою ускладнений та можливий лише для легкового транспорту.

За попередньою інформацією «МикВісті», в аварії, яка сталась на «одеській» трасі, є постраждалі, серед яких 18-річна дівчина та 12-річний хлопчик. Обоє знаходяться у важкому стані, їх госпіталізували до лікарні Миколаєва.

На місці працюють усі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.

Нагадаємо, в Арбузинці на Первомайщині сталась аварія, внаслідок якої постраждав 9-річний хлопчик.