 У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп, водія госпіталізували

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Головна Новини Інциденти 18:03, 26 серпня, 2026

У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп, водія госпіталізували

У Миколаєві в середу, 26 серпня, сталася ДТП. Водій Volkswagen ймовірно не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у стовп.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко.

У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВістіУ Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВісті
У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВістіУ Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВісті

За попередньою інформацією, автомобіль рухався проспектом Богоявленським у напрямку виїзду з Корабельного району. Водій не впорався з керуванням, після чого машина з’їхала з дороги та врізалася у стовп.

Внаслідок аварії водій травмувався. Наразі його госпіталізували.

У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВістіУ Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВісті
У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВістіУ Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВісті

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Автори
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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