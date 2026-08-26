У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп, водія госпіталізували

У Миколаєві в середу, 26 серпня, сталася ДТП. Водій Volkswagen ймовірно не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у стовп.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко.

У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВісті У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВісті

За попередньою інформацією, автомобіль рухався проспектом Богоявленським у напрямку виїзду з Корабельного району. Водій не впорався з керуванням, після чого машина з’їхала з дороги та врізалася у стовп.

Внаслідок аварії водій травмувався. Наразі його госпіталізували.

У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВісті У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: МикВісті

Раніше у Миколаєві на мосту вантажівка збила велосипедиста, чоловік у лікарні.