У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп, водія госпіталізували
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У Миколаєві в середу, 26 серпня, сталася ДТП. Водій Volkswagen ймовірно не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у стовп.
Про це у коментарі «МикВісті» повідомив речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко.
За попередньою інформацією, автомобіль рухався проспектом Богоявленським у напрямку виїзду з Корабельного району. Водій не впорався з керуванням, після чого машина з’їхала з дороги та врізалася у стовп.
Внаслідок аварії водій травмувався. Наразі його госпіталізували.
Раніше у Миколаєві на мосту вантажівка збила велосипедиста, чоловік у лікарні.
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