 У Миколаєві затримали чоловіка за організацію виїзду до Молдови за €10 тис

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Головна Новини Інциденти 16:14, 28 серпня, 2026

У Миколаєві затримали чоловіка за організацію виїзду до Молдови за €10 тис

За 10 тисяч євро ховав у авто. Фото прокуратураЗа 10 тисяч євро ховав у авто. Фото прокуратура

У Миколаєві правоохоронці затримали 44-річного жителя Чернівецької області, якого підозрюють у організації незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон за 10 тисяч євро.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв доставити жителя Миколаєва до кордону з Молдовою у спеціально облаштованому тайнику в автомобілі. Свої послуги він оцінив у 8 тисяч євро, а ще 2 тисячі євро вимагав за підготовку транспортного засобу та трансфер.

За 10 тисяч євро ховав у авто. Фото нацполіціяЗа 10 тисяч євро ховав у авто. Фото нацполіція
За 10 тисяч євро ховав у авто. Фото нацполіціяЗа 10 тисяч євро ховав у авто. Фото нацполіція

Чоловіка затримали під час отримання частини коштів. Поліцейські вилучили гроші та автомобіль із тайником.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Підозрюваному загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у липні 2026 року на Одещині викрили спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон — чоловіка виявили у схованці під причепом вантажівки, а 35-річному громадянину Молдови повідомили про підозру в організації цього злочину.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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