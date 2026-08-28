У Миколаєві затримали чоловіка за організацію виїзду до Молдови за €10 тис

За 10 тисяч євро ховав у авто. Фото прокуратура

У Миколаєві правоохоронці затримали 44-річного жителя Чернівецької області, якого підозрюють у організації незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон за 10 тисяч євро.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв доставити жителя Миколаєва до кордону з Молдовою у спеціально облаштованому тайнику в автомобілі. Свої послуги він оцінив у 8 тисяч євро, а ще 2 тисячі євро вимагав за підготовку транспортного засобу та трансфер.

За 10 тисяч євро ховав у авто. Фото нацполіція За 10 тисяч євро ховав у авто. Фото нацполіція

Чоловіка затримали під час отримання частини коштів. Поліцейські вилучили гроші та автомобіль із тайником.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Підозрюваному загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у липні 2026 року на Одещині викрили спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон — чоловіка виявили у схованці під причепом вантажівки, а 35-річному громадянину Молдови повідомили про підозру в організації цього злочину.