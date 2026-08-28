Житель Первомайська через сварку зі співмешканкою підпалив її будинок
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Первомайську судитимуть 27-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у підпалі будинку своєї співмешканки. Слідчі поліції завершили досудове розслідування, а прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Інцидент стався у квітні цього року. За даними слідства, під час сварки зі співмешканкою чоловік підпалив її речі у будинку, після чого виникла пожежа, а сам він утік із місця події. Про це правоохоронцям повідомила 31-річна постраждала.
Поліцейські розшукали та затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у лютому 2023 року на Миколаївщині поліція затримала двох мешканців Одеської області, які за 500 доларів на замовлення підпалили майно підприємниці з Первомайська.
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