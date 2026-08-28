 Житель Первомайська через сварку зі співмешканкою підпалив її будинок

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Головна Новини Правосуддя 21:20, 28 серпня, 2026

Житель Первомайська через сварку зі співмешканкою підпалив її будинок

Підпалив будинок через сварку. Фото нацполіціяПідпалив будинок через сварку. Фото нацполіція

У Первомайську судитимуть 27-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у підпалі будинку своєї співмешканки. Слідчі поліції завершили досудове розслідування, а прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Інцидент стався у квітні цього року. За даними слідства, під час сварки зі співмешканкою чоловік підпалив її речі у будинку, після чого виникла пожежа, а сам він утік із місця події. Про це правоохоронцям повідомила 31-річна постраждала.

Поліцейські розшукали та затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підпалив будинок через сварку. Фото нацполіціяПідпалив будинок через сварку. Фото нацполіція
Підпалив будинок через сварку. Фото нацполіціяПідпалив будинок через сварку. Фото нацполіція

Нагадаємо, у лютому 2023 року на Миколаївщині поліція затримала двох мешканців Одеської області, які за 500 доларів на замовлення підпалили майно підприємниці з Первомайська.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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