Один зі зруйнованих російським обстрілом будинків у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

З початку дії програми «єВідновлення» мешканці Миколаївської області загалом отримали понад 1,3 мільярда гривень компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло.

Про це на брифінгу 3 вересня розповів заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської ОВА Євген Скарлат.

З них 371,7 мільйон виплат на відновлення пошкодженого житла отримали 4077 власників.

— А 4077 власникам житла вже виплачено перший платіж компенсації на загальну суму більше ніж 362,085 мільйонів гривень та 85 власників отримали другий платіж на суму більше ніж 9,692 мільйонів гривень, — сказав Євген Скарлат.

Загалом жителі Миколаївщини написали 7597 заяв на компенсації за пошкоджене майно. З них наразі вдалося обробити 61% (4647 звернень).

Кількість заяв на компенсацію за повністю зруйноване житло написали 1372 жителі Миколаївської області. Виплати у загальному розмірі 995 мільйонів гривень отримали 774 власника.

Додатково 13 громадян отримали грошову компенсацію для будівництва житла замість зруйнованого на суму понад 13,9 мільйонів гривень.

— Наразі передбачено два шляхи компенсації, це компенсація на проведення будівельних робіт і відновлення на власному частку, або інший варіант —отримання сертифікату для купівлі нового житла. Будівництво це важкий шлях, тому частіше громадяни у нас обирають купівлю нового майна, — розповів Євген Скарлат.

На питання журналіста про те, чи відслідковують органи місцевого самоврядування статистику щодо використання сертифікатів, він зазначив, що на сьогодні такої можливості немає, але механізм, який дозволить відслідковувати ці процеси розробляють.

— У нас немає можливості відслідковувати ці усі дані формуються автоматично реєстром. Вже є форми підготовлені для звітування щодо того де було обране житло, яке житло, хто вже придбав, а хто ні, але на жаль ще не запущено цей функціонал, і ми не можемо відслідкувати, — сказав Євген Скарлат.

Нагадаємо, що від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

У червні 2023 року Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Однак, вже за загальними результатами 2023 року Миколаївська область, увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».