За серпень 2024 року заборгованість містян перед комунальним підприємством «Миколаївводоканал» зросла на понад 600 тисяч гривень. Миколаївців знову закликають сплатити борги за воду.

Таку статику озвучує пресслужба підприємства.

Станом на 2024 рік загальний борг міста перед КП складає вже 248 мільйонів 604 тисячі гривень. Вони зазначають, що підприємство працює та якісно функціонує за рахунок вчасної сплати коштів за надані послуги.

— А Ви сумніваєтесь: чи варто закривати борг за надані комунальні послуги? Дискусії з цього питання тривають. Але ж свідомі споживачі розуміють, що за надані послуги з водопостачання та водовідведення, зокрема, необхідно вчасно розраховуватись. Адже підприємство має оплачувати свої договірні зобов’язання за електроенергію, реагенти, воду, яку також купує, виплачувати зарплату своїм працівникам. Комунальне підприємство працює і якісно функціонує за рахунок вчасної і повної сплати абонентами наданої послуги. Послуга з водопостачання та водовідведення надана, а оплата знову – 93-95 відсотків, — пише підприємство.

«Миколаївводоканал» пропонує абонентам звернутися до КП для укладення договору про реструктуризацію боргу, щоб уникнути збільшення суми.

Раніше комунальне підприємство повідомляло, що в разі, якщо жителі Миколаєва продовжать нехтувати сплатою боргів за послуги з водопостачання та водовідведення, комунальне підприємство «Миколаївводоканал» опиниться на межі закриття.