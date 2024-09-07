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На Миколаївщині патрульні затримали вантажівку з підробленими номерними знаками, які водій накрив ганчіркою

Патрульна поліція Миколаївської області виявила вантажівку MAN, яка рухалася з номерними знаками, що їй не належали.

Про це повідомила пресслужба управління.

Інцидент стався на автодорозі Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв. Інспектори помітили, що задній номерний знак на вантажівці був прикритий ганчіркою.

Автомобіль, затриманий патрульними, фото: Патрульна поліція МиколаївщиниАвтомобіль, затриманий патрульними, фото: Патрульна поліція Миколаївщини
Автомобіль, затриманий патрульними, фото: Патрульна поліція МиколаївщиниАвтомобіль, затриманий патрульними, фото: Патрульна поліція Миколаївщини
Автомобіль, затриманий патрульними, фото: Патрульна поліція МиколаївщиниАвтомобіль, затриманий патрульними, фото: Патрульна поліція Миколаївщини

Під час перевірки з'ясувалося, що на транспортний засіб були закріплені чужі номерні знаки поверх власних. На водія склали постанову за частиною 1 статті 121-3 КУпАП за порушення вимог щодо використання номерних знаків.

— Оскільки ці дії можуть свідчити про спробу уникнути автоматичного вагового контролю, патрульні викликали на місце співробітників Державної служби з безпеки на транспорті для подальшого розслідування, — зазначили в патрульній поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві та області встановили нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. З 26 серпня по всій Україні почнуть працювати 43 комплекси.

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