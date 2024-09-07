На Миколаївщині патрульні затримали вантажівку з підробленими номерними знаками, які водій накрив ганчіркою
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- Аліса Мелік-Адамян
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10:55, 07 вересня, 2024
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Патрульна поліція Миколаївської області виявила вантажівку MAN, яка рухалася з номерними знаками, що їй не належали.
Про це повідомила пресслужба управління.
Інцидент стався на автодорозі Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв. Інспектори помітили, що задній номерний знак на вантажівці був прикритий ганчіркою.
Під час перевірки з'ясувалося, що на транспортний засіб були закріплені чужі номерні знаки поверх власних. На водія склали постанову за частиною 1 статті 121-3 КУпАП за порушення вимог щодо використання номерних знаків.
— Оскільки ці дії можуть свідчити про спробу уникнути автоматичного вагового контролю, патрульні викликали на місце співробітників Державної служби з безпеки на транспорті для подальшого розслідування, — зазначили в патрульній поліції.
Нагадаємо, у Миколаєві та області встановили нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. З 26 серпня по всій Україні почнуть працювати 43 комплекси.