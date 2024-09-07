Активісти біля зруйнованого зображення Володимира Леніна, фото: Демʼян Ганул

Вночі 7 вересня під час комендантської години на площі 10 квітня в Одесі активісти Владислав Балінський та Демʼян Ганул розбили зображення Володимира Леніна та радянську зірку.

Про це активіст Демʼян Ганул написав на своїй сторінці в Facebook.

Активісти з площі зняли лише одну пару радянських символів, після чого очікували на приїзд поліції. На відео, яке опублікував Ганул, він звернувся до місцевої влади з проханням демонтувати інше зображення та зірку поруч «толерантно, відповідно до вимог закону».

— А я просив владу зняти його толерантно, влада не завжди чує громадськість. До приїзду поліції встиг впасти тільки один. Питання часу коли впаде другий, тому, я рекомендую владі показати як можна цивілізовано зняти зображення ідеолога радянського режиму. Можливо, це навіть краще, що влада може врахувати вчорашній досвід, та провести демонтаж самостійно, — написав Демʼян Ганул.

Так радянські символи виглядали до демонтажу, фото: Культурометр Так площа 10 квітня виглядає станом на ранок 7 вересня, фото: 048

Пізніше Дем'ян Ганул, опублікував ще одне відео, на якому на місце вже прибули представники поліції.

— Ми в райвідділку. Після того, як Ленін впав, поліція подумала, що ми маємо відношення до цього, але ви знаєте, що це не так, тому що Ленін не має бути в Одесі. і взагалі в будь-якому іншому місті України, тому таке трапляється, коли влада ігнорує закон про декомунізацію. Я думаю, все буде добре, залишив пояснення, чекаю, поки ще товариш залишить пояснення, і будемо їхати додому відпочивати, — сказав Ганул у відеозверненні з відділку поліції.

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