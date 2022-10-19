В Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

Фотографию разрушенного постамента опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграмм-канале.

«Эпически. Российские оккупанты решили только вопрос с памятником. Если это взрыв от взрывчатки, отвечать будут по закону. Кто бы это ни был», - написал Виталий Ким.

Фото Новости N Фото Новости N Фото Новости N

Издание Новости N опубликовало фото разрушенного памятника и отметило, что в результате взрыва обрушилась металлическая статуя. Постамент памятника устоял, но на нем образовались огромные трещины. Также от взрывной волны в соседних домах вылетели стекла.

На место прибыли сотрудники полиции.

Николаевский активист Илья Зелинский опубликовал фото разрушенного памятника в своем телеграмм-канале со словами «Судный день настал».

Отметим, что в последнее время проходила дискуссия по поводу целесообразности износа постамента.

Этот памятник был построен в 1977 году, в честь 60-летия советской милиции и посвящен сотрудникам милиции Николаевской области, погибшим в боях в годы Второй мировой войны, а также погибшим при исполнении служебного долга.