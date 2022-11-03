Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал подрывы памятников советского происхождения в Николаеве.

В своем Telegram-канале он осудил такие действия и отметил, что освобождение от «всего, что навязывала нам Россия» нужно законным путем.

— Да, мы должны освободиться от всего, что нам навязывала Россия. Но не с помощью взрывчатки. Ибо мы у себя дома, на своей земле. Ничто не мешает убирать не нравящиеся памятники днем, по решению органов местной власти, с камерами и репортерами. Так, чтобы не пугать людей, которым и так хватает ночных прилетов по городу, – говорит Давид Арахамия.

Он добавил, что будет обращаться «ко всем, кто за это отвечает», с требованием ужесточить в Николаеве меры безопасности.

— У нас война с потомками тех, кто навязывал нам свои памятники. Однако это не дает права никому гулять ночью со взрывчаткой. Это вопрос законности и правопорядка, – добавил он.

Давид Архаамия также созвал городские власти начать в Николаеве «десоветизацию» уже сейчас.

— Понимаю, что и так хватает работы. Но время пришло. Все, что россияне нам насаждали, притягивает и будет притягивать к себе проблемы. Они постоянно хотят это «увольнять» и «защищать». Чем быстрее этого избавимся, тем легче будет всем. Но законным, цивилизованным способом, – говорит он.

Напомним, что в Николаеве неизвестные взорвали два памятника советского происхождения: солдат правопорядка (18 октября) и «Скорбная мать» (2 ноября).

После первого случая глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал привлечь к ответственности взрывателей, а дело передали СБУ.

Начальник управления по культуре Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил, что памятник милиционерам на улице Садовой был уничтожен путем контролируемого взрыва.

Позже вицемер Николаева Виталий Луков пообещал, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве установят новый памятник погибшим стражам порядка.