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После окончания русско-украинской войны в Николаеве установят новый памятник погибшим правоохранителям.
Об этом сообщил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».
Как сообщалось, в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.
Разрушения и отсутствие следов попадания вражеских ракет или дронов свидетельствуют о том, что монумент был взорван. При этом глава ОВА Виталий Ким пообещал привлечь к ответственности подрывателей.
Он подчеркнул, что новый памятник не будет копией разрушенного и будет иметь совсем другую форму.
— По инициативе городского головы в Николаеве после войны место, где будут чествовать погибших правоохранителей, восстановят. Это не будет однозначно в той форме, в которой было. Но место благодарности стражам порядка, отдавшим свои жизни, при исполнении служебных обязанностей, — такое место должно быть в Николаеве. Место, где мы будем отдавать им честь, — сказал Виталий Луков.
Напомним, начальник управления по культуре Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил, что памятник милиционерам на улице Садовой был уничтожен путем контролируемого взрыва.
После окончания русско-украинской войны в Николаеве установят новый памятник погибшим правоохранителям.
Об этом сообщил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».
Как сообщалось, в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.
Разрушения и отсутствие следов попадания вражеских ракет или дронов свидетельствуют о том, что монумент был взорван. При этом глава ОВА Виталий Ким пообещал привлечь к ответственности подрывателей.
Он подчеркнул, что новый памятник не будет копией разрушенного и будет иметь совсем другую форму.
— По инициативе городского головы в Николаеве после войны место, где будут чествовать погибших правоохранителей, восстановят. Это не будет однозначно в той форме, в которой было. Но место благодарности стражам порядка, отдавшим свои жизни, при исполнении служебных обязанностей, — такое место должно быть в Николаеве. Место, где мы будем отдавать им честь, — сказал Виталий Луков.
Напомним, начальник управления по культуре Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил, что памятник милиционерам на улице Садовой был уничтожен путем контролируемого взрыва.