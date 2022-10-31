После окончания русско-украинской войны в Николаеве установят новый памятник погибшим правоохранителям.

Об этом сообщил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Как сообщалось, в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

Разрушения и отсутствие следов попадания вражеских ракет или дронов свидетельствуют о том, что монумент был взорван. При этом глава ОВА Виталий Ким пообещал привлечь к ответственности подрывателей.

Он подчеркнул, что новый памятник не будет копией разрушенного и будет иметь совсем другую форму.

— По инициативе городского головы в Николаеве после войны место, где будут чествовать погибших правоохранителей, восстановят. Это не будет однозначно в той форме, в которой было. Но место благодарности стражам порядка, отдавшим свои жизни, при исполнении служебных обязанностей, — такое место должно быть в Николаеве. Место, где мы будем отдавать им честь, — сказал Виталий Луков.

Напомним, начальник управления по культуре Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил, что памятник милиционерам на улице Садовой был уничтожен путем контролируемого взрыва.