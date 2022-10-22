Фото: Валентина Гурова/Общественное Николаев

Начальник управления по вопросам культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил, что памятник милиционерам на улице Садовой был уничтожен путем контролируемого взрыва.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отчитываясь об уборке некоторых памятников с улиц Николаева с целью их защиты от российских обстрелов.

«Две скульптуры бронзовые и две мраморные уехали в тайники. Одна скульптура защищена на месте. Одна скульптура потеряна из-за контролируемого взрыва», — написал Юрий Любаров.

Как сообщалось, в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

Разрушение и отсутствие следов попадания вражеских ракет или дронов свидетельствуют о том, что монумент был взорван. При этом глава ОВА Виталий Ким пообещал привлечь к ответственности подрывателей.

«Если это взрыв от взрывчатки – отвечать будут по закону. Кто бы это ни был», — написал Виталий Ким.

Как сообщало «Суспільне», в полиции подрыв не комментируют, дело передали Службе безопасности Украины.

«Сведения по указанному факту внесены в журнал единого учета. Сейчас материалы переданы СБУ для дальнейшей проверки», — сообщила представитель Нацполиции в Николаевской области Ирина Воронцова.

Напомним, в Николаеве 21 октября демонтировали скульптуру первого горожанина Михаила Фалеева, которая находилась на Набережной неподалеку от здания городского совета.

Отметим, что накануне работники коммунальных служб выполнили работу по защите памятника Святому Николаю в Каштановом сквере. Его полностью обложили мешками с песком и накрыли брезентом.