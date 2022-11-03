Фото: Аркадий Дабяган/Facebook

В ночь на 3 ноября в Ингульском районе раздался громкий взрыв — был взорван обелиск «Скорбнящая мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.

Об этом пишут «НикВести».

Обелиск расположен в сквере возле Николаевского некрополя. В братской могиле похоронены 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941-1945 годов.

На инцидент отреагировал начальник городского управления культуры Юрий Любаров, опубликовав скриншот места расположения мемориала с карты памятников Николаева. Скриншот он сопроводил вопросительным знаком.

Такой вид обелиск имел до подрыва:

Как сообщалось, в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

Разрушение и отсутствие следов попадания вражеских ракет или дронов свидетельствуют о том, что монумент был взорван. При этом глава ОВА Виталий Ким пообещал привлечь к ответственности взрывателей, а дело передали СБУ.

Начальник управления по культуре Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил, что памятник милиционерам на улице Садовой был уничтожен путем контролируемого взрыва.

Позже вицемер Николаева Виталий Луков пообещал, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве установят новый памятник погибшим стражам порядка.