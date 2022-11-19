Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что обелиск «Скорбящая мать» на братской могиле погибшим во Второй мировой войне могли взорвать российские спецслужбы или просто «недалекие люди».
Об этом он рассказал в интервью для НВ.
— Скажу так: при каденции мэра Николаева Сенкевича, если бы в Николаеве был памятник Екатерине, я думаю, его бы уже не было. Но то, что произошло в Николаеве с памятником погибшим солдатам во время Второй мировой войны (2 ноября неизвестные взорвали памятник Скорбящей матери, который является частью мемориального комплекса Братская могила 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941-1945 годов), на котором ни одного серпа, молота или звезды не было, а было только три суровых человека и было написано — они погибли за ваше счастливое будущее. Это, я думаю, вандализм. И считаю, что это сделали недалекие люди или российские спецслужбы. И ожидаю от правоохранительных органов результата расследования этого случая, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.
Вицемер Николаева Виталий Луков пообещал, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве будет установлен новый памятник погибшим правоохранителям.
После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.
Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал подрывы памятников советского происхождения в Николаеве. Он осудил такие действия и отметил, что освобождение от «всего, что навязывала нам Россия» нужно законным путем.
Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что на государственном уровне должны определить список лиц, памятники которым в Украине нужно снести. Вместе с тем, мэр осуждает уничтожение памятников воинам Второй мировой войны.
Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что обелиск «Скорбящая мать» на братской могиле погибшим во Второй мировой войне могли взорвать российские спецслужбы или просто «недалекие люди».
Об этом он рассказал в интервью для НВ.
— Скажу так: при каденции мэра Николаева Сенкевича, если бы в Николаеве был памятник Екатерине, я думаю, его бы уже не было. Но то, что произошло в Николаеве с памятником погибшим солдатам во время Второй мировой войны (2 ноября неизвестные взорвали памятник Скорбящей матери, который является частью мемориального комплекса Братская могила 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941-1945 годов), на котором ни одного серпа, молота или звезды не было, а было только три суровых человека и было написано — они погибли за ваше счастливое будущее. Это, я думаю, вандализм. И считаю, что это сделали недалекие люди или российские спецслужбы. И ожидаю от правоохранительных органов результата расследования этого случая, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.
Вицемер Николаева Виталий Луков пообещал, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве будет установлен новый памятник погибшим правоохранителям.
После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.
Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал подрывы памятников советского происхождения в Николаеве. Он осудил такие действия и отметил, что освобождение от «всего, что навязывала нам Россия» нужно законным путем.
Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что на государственном уровне должны определить список лиц, памятники которым в Украине нужно снести. Вместе с тем, мэр осуждает уничтожение памятников воинам Второй мировой войны.