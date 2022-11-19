Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что обелиск «Скорбящая мать» на братской могиле погибшим во Второй мировой войне могли взорвать российские спецслужбы или просто «недалекие люди».

Об этом он рассказал в интервью для НВ.

— Скажу так: при каденции мэра Николаева Сенкевича, если бы в Николаеве был памятник Екатерине, я думаю, его бы уже не было. Но то, что произошло в Николаеве с памятником погибшим солдатам во время Второй мировой войны (2 ноября неизвестные взорвали памятник Скорбящей матери, который является частью мемориального комплекса Братская могила 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941-1945 годов), на котором ни одного серпа, молота или звезды не было, а было только три суровых человека и было написано — они погибли за ваше счастливое будущее. Это, я думаю, вандализм. И считаю, что это сделали недалекие люди или российские спецслужбы. И ожидаю от правоохранительных органов результата расследования этого случая, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

Вицемер Николаева Виталий Луков пообещал, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве будет установлен новый памятник погибшим правоохранителям.

После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.

Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал подрывы памятников советского происхождения в Николаеве. Он осудил такие действия и отметил, что освобождение от «всего, что навязывала нам Россия» нужно законным путем.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что на государственном уровне должны определить список лиц, памятники которым в Украине нужно снести. Вместе с тем, мэр осуждает уничтожение памятников воинам Второй мировой войны.