Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что на государственном уровне должны определить список лиц, памятники которым в Украине нужно снести. Вместе с тем, мэр осуждает уничтожение памятников воинам Второй мировой войны.

Свою позицию он озвучил в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Он подчеркнул, что государство должно определить, кто был врагом Украины. Далее необходимо демонтировать памятники этим людям в населенных пунктах, даже если они там что-нибудь построили или открыли.

— Если какая-то фигура нанесла государству Украина смерть, еще что-то, но в отдельном городе она сделала какие-то заводы или порты — конечно, она не может быть увековечена (в виде памятника, — прим.). Если они не нанесли государству какие-то беды, но на местном уровне имели какие-то значения, по моему мнению, памятники им могут быть на месте. И мы видим, что в европейских городах такие памятники присутствуют, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр прокомментировал подрыв памятников погибшим правоохранителям и погибшим во Второй мировой войне.

— Памятник погибшим милиционерам. У меня спрашивали, буду ли я его демонтировать, я ответил что нет. Мне известна история этого монумента. Он построен на народные средства, то есть собирали деньги милиционеры, чтобы его построить. У него на буденовке была звезда, в руках были щит и меч, которые напоминали, если меч поставить за щит, эмблему КГБ СССР, поэтому называли его памятником нквдшникам, — сказал он.

По мнению Александра Сенкевича, в Николаеве должен быть памятник правоохранителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей. И после окончания войны его восстановят, но в другом виде.

Относительно второго взрыва мэр отметил, что не имеет этому объяснения.

— Этому нет объяснения. Так называемый памятник «Скорбящая мать», на котором было изображение трех суровых мужчин и написано, что они погибли за то, чтобы мы имели мирную жизнь. Без звезд, без серпов и молотов, без будёнок и чего-то другого. Мне кажется, что это провокация, мы ожидаем от правоохранительных органов результатов расследования. Потому что это захоронение, это плита людям, которые умерли во время освобождения города Николаева от немецко-нацистских захватчиков, которые пришли убивать и сеять смерть, как это сегодня делают россияне. Думаю, что это будет ненормально, когда через некоторое время кто-то в голове примет решение, что тех, кто воевал во Второй мировой войне на территории города Николаева, надо убрать, — резюмировал городской голова.

Напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

Вице-мэр Николаева Виталий Луков пообещал, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве будет установлен новый памятник погибшим правоохранителям.

После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.

Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал подрывы памятников советского происхождения в Николаеве. Он осудил такие действия и отметил, что освобождение от «всего, что навязывала нам Россия» нужно законным путем.