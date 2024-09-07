Центральний районний суд Миколаєва призначив 36-річному жителю міста 200 годин виправних робіт за шахрайство.

Про це повідомляє пресслужба суду на сторінках в соцмережах.

Згідно матеріалів справи, у травні обвинувачений, перебуваючи у квартирі свого знайомого, попросив у нього мобільний телефон, запевняючи, що поверне його через кілька годин. Однак, замість цього, чоловік заклав його у ломбард, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму близько 4 тисяч гривень.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою провину. Миколаївця визнали винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою і призначили покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва відправив під варту підозрюваного у вбивстві співмешканки.