 Чоловіка, підозрюваного у смертельному побитті знайомого сапою, взяли під варту в Миколаєві

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Головна Новини Правосуддя 22:00, 12 серпня, 2026

Чоловіка, підозрюваного у смертельному побитті знайомого сапою, взяли під варту в Миколаєві

Жителя Миколаєва засудили до 15 років за державну зраду. Ілюстраційне фото: FotoliaЖителя Миколаєва взяли під варту за смертельне побиття. Ілюстраційне фото: Fotolia

У Миколаєві суд взяв під варту 52-річного чоловіка, якого підозрюють у смертельному побитті 35-річного знайомого. За даними слідства, під час конфлікту він завдав потерпілому численних ударів садовою сапою.

Про це йдеться в ухвалі Центрального районного суду Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що 7 серпня близько 08:00 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на подвір’ї садового будинку в Миколаєві. За даними поліції, напередодні між двома знайомими під час застілля виникла сварка, після чого 52-річний чоловік побив іншого.

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Як зазначається в ухвалі суду, підозрюваний є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

За матеріалами справи, чоловіки перебували на території однієї з дачних ділянок садового товариства в Миколаєві. Під час конфлікту підозрюваний завдав знайомому численних ударів садовою сапою в ділянки шиї, тулуба та грудної клітки.

Унаслідок побиття потерпілий отримав тупу травму шиї, механічну асфіксію та переломи ребер. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Під час судового засідання захисник просив обрати для чоловіка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Підозрюваний підтримав позицію адвоката.

Однак слідчий суддя постановив взяти чоловіка під варту. Розмір застави суд не визначав.

Нагадаємо, минулого місяця у Миколаєві суперечка у будинку між двома жінками переросла у нанесення поранень. Одна з жінок нанесла іншій удар ножем у живіт. Слідчі повідомили їй про підозру. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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