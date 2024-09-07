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РФ у шкільному атласі позначила Херсон й Запоріжжя «своїми» територіями

У мережі зʼявилися фото російського атласу з географії для 8 класу, в якому до складу Російської Федерації з-поміж «нових регіонів» занесено не тільки Донецьк і Луганськ, а й Запоріжжя з Херсоном.

Про це повідомляє російське опозиційне видання Astra.

Слід зазначити, що росіяни «об’єднали» Херсон з Кримом, а межа по Дніпру між звільненою та окупованою частинами настільки розпливчаста, що важко розрізнити правий і лівий береги.

Російський шкільний атлас, фото: AstraРосійський шкільний атлас, фото: Astra
Російський шкільний атлас, фото: AstraРосійський шкільний атлас, фото: Astra

Нагадаємо, що тимчасово окупований Херсон був звільнений від росіян у листопаді 2022 року, а Запоріжжя взагалі ніколи не було під контролем РФ.

«В атласах з географії для 8-класників Запоріжжя включили до складу Росії. До міста Запоріжжя російська армія не дійшла», — йдеться у дописі видання.

Раніше повідомлялось, що у Росії в демонстраційний варіант Єдиного державного іспиту з історії включили питання про «входження Херсона до складу РФ».

В одному із завдань російським випускникам пропонують співвіднести географічні об'єкти з історичними подіями та датами. Передбачається, що необхідно відповісти, що Херсон увійшов до складу РФ у 2020 році.

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