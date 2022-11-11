Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к российским военным, которые остались в Херсоне под видом гражданских. Ведомство призвало оккупантов сдаваться и не сопротивляться украинским военным.

Об этом говорится в опубликованном обращении (речь оригинала сохранена).

– Российские военнослужащие! Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ из украинского Херсона, ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. По-видимому, это вам не удастся. Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления русских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый русский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен, — говорится в сообщении.

В разведке гарантируют россиянам сохранение жизни и безопасность при добровольной сдаче в плен.

— Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования можно по телефонам горячей линии государственного проекта Украины «Хочу жить»: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84 (круглосуточно) или воспользуйтесь чат-ботом «Хочу жить», — отметили в сообщении.

В ведомстве также опубликовали подробную инструкцию для оккупантов, как им сохранить жизнь.

Отдельно в разведке рассказали, как действовать гражданам Украины, которых принудительно «мобилизовали» в ряды российской армии.

— Если вы гражданин Украины с оккупированных территорий и вас насильно «призвали» и заставляли воевать на стороне Российской Федерации, сообщите украинским военным. На допросе вы должны будете сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию, — говорится в обращении.

Напомним, жителей Херсона и части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов, призывали быть максимально осторожными: не касаться подозрительных предметов, а также не заходить в админздания, в которых находились захватчики.