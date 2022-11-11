Жителей Херсона и части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов, призывали быть максимально осторожными: не касаться подозрительных предметов, а также не заходить в админздания, в которых находились захватчики.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.
- Всем жителям города Херсона и других населенных пунктов правобережной Херсонщины! В ближайшие дни нужно соблюдать максимальную осторожность! Минимизировать передвижение по городу, не касаться каких-либо подозрительных предметов, в том числе брошенного транспорта и техники орков, — написал он.
Он подчеркнул, что попытки зайти в административные здания и места бывшей дислокации оккупантов могут быть опасными.
Ранее сообщалось, что российские войска при уходе из Херсона взорвали объект облэнерго и водоканал. В связи с чем город остался без света и воды.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Жителей Херсона и части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов, призывали быть максимально осторожными: не касаться подозрительных предметов, а также не заходить в админздания, в которых находились захватчики.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.
- Всем жителям города Херсона и других населенных пунктов правобережной Херсонщины! В ближайшие дни нужно соблюдать максимальную осторожность! Минимизировать передвижение по городу, не касаться каких-либо подозрительных предметов, в том числе брошенного транспорта и техники орков, — написал он.
Он подчеркнул, что попытки зайти в административные здания и места бывшей дислокации оккупантов могут быть опасными.
Ранее сообщалось, что российские войска при уходе из Херсона взорвали объект облэнерго и водоканал. В связи с чем город остался без света и воды.