Жителей Херсона и части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов, призывали быть максимально осторожными: не касаться подозрительных предметов, а также не заходить в админздания, в которых находились захватчики.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

- Всем жителям города Херсона и других населенных пунктов правобережной Херсонщины! В ближайшие дни нужно соблюдать максимальную осторожность! Минимизировать передвижение по городу, не касаться каких-либо подозрительных предметов, в том числе брошенного транспорта и техники орков, — написал он.

Он подчеркнул, что попытки зайти в административные здания и места бывшей дислокации оккупантов могут быть опасными.

Ранее сообщалось, что российские войска при уходе из Херсона взорвали объект облэнерго и водоканал. В связи с чем город остался без света и воды.