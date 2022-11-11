Российские войска при уходе из Херсона взорвали объект облэнерго и водоканал. В связи с чем город остался без света и воды.

Об этом сообщает депутат Херсонского горсовета Юрий Стельмашенко в эфире телемарафона.

— ТЭЦ тоже взорвали. ТЭЦ, облэнерго и водоканал. То есть сейчас после прихода украинских сил нужны очень серьезные стабилизационные меры по обеспечению таких первоочередных потребностей, — рассказал он.

Напомним, что в Херсонской области разрушен Антоновский мост. Два пролета дорожного полотна просто упали в воду.