В Херсонской области разрушен Антоновский мост. Два пролета дорожного полотна просто упали в воду.

Фото разрушенного моста первым опубликовал «Николаевский Ванек».

Отметим, что 10 ноября в Херсоне и пригородах были слышны звуки взрывов. Информация обнародована в ряде местных Telegram-каналов.

Первые сообщения о взрывах появились в сети около 20:00. Утверждалось, что их было слышно возле Антоновского моста.

Позже выложили видео на котором российский пропагандист Александр Коц. По его словам, Антоновский мост взорвали сами окуапнты.

Напомним, что нанесен очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него российскими захватчиками. Удар нанесен 20 октября около 23 часов. Раздалось шесть взрывов