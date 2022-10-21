Нанесен очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него российскими захватчиками.

Удар нанесен 20 октября около 23 часов. Раздалось шесть взрывов, пишет херсонское издание «Мост».

Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила оккупантов, которые захватчики активно перемещают на левобережную часть Херсонской области.

В местных пабликах пишут, что в направлении поста поехали семь автомобилей «Скорой помощи». Может быть, есть и погибшие.

Незадолго до этого, 19 октября, Антоновский мост и переправу осмотрели крымский «гауляйтер» Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Подконтрольные оккупантам херсонские медиа сообщили об «ударе по гражданским», которые якобы переправлялись на левобережье.

Пропагандистов даже не смутило то, что удар по мосту и переправе нанесен во время комендантского часа, который в Херсоне — с 22:00 до 05:00. То есть о пребывании в районе переправы гражданского населения не могло быть и речи. К тому же в агитках об эвакуации указывается как место сбора Ричморвокзала.

В пабликах есть информация о том, что россияне некоторых эвакуированных планировали вывозить вечером. Но был ли это вывоз именно из-за переправы возле Антоновского моста, неизвестно.

По переправе, по словам очевидцев, 19 и 20 октября двигались грузовые машины под охраной военных. Вероятно, вывозилось награбленное.

Ранее сообщалось, что оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.

Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.