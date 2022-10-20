Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября, пишет Украинская правда.

— По Херсонскому направлению… Группировка противника может отойти с правобережной части области на левобережную часть. Мы рассматриваем один из вариантов, что противник может отходить и оставить мобилизованных в первую очередь для выполнения задач по сдерживанию – для прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения перевести заранее на левобережную часть области, – заявил Алексей Громов.

Алексей Громов также подчеркнул, что Генштаб понимает, что мобилизованные россияне не смогут оказывать сильное сопротивление украинским защитникам.

По его словам, какие бы ни были приняты решения военно-политическим руководством России, ВСУ выполняют свои задачи по деоккупации и будут выполнять их и дальше.

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев, а препятствование снабжению вооружениями от стран-партнеров.