|Швидкість вітру:
|6.5 м/с
|Схід сонця:
|07:16
|Захід сонця:
|17:57
|Температура завтра:
|+13 C°
|Швидкість вітру:
|4.8 м/с
|Схід сонця:
|07:27
|Захід сонця
|17:57
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября, пишет Украинская правда.
— По Херсонскому направлению… Группировка противника может отойти с правобережной части области на левобережную часть. Мы рассматриваем один из вариантов, что противник может отходить и оставить мобилизованных в первую очередь для выполнения задач по сдерживанию – для прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения перевести заранее на левобережную часть области, – заявил Алексей Громов.
Алексей Громов также подчеркнул, что Генштаб понимает, что мобилизованные россияне не смогут оказывать сильное сопротивление украинским защитникам.
По его словам, какие бы ни были приняты решения военно-политическим руководством России, ВСУ выполняют свои задачи по деоккупации и будут выполнять их и дальше.
Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев, а препятствование снабжению вооружениями от стран-партнеров.
Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября, пишет Украинская правда.
— По Херсонскому направлению… Группировка противника может отойти с правобережной части области на левобережную часть. Мы рассматриваем один из вариантов, что противник может отходить и оставить мобилизованных в первую очередь для выполнения задач по сдерживанию – для прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения перевести заранее на левобережную часть области, – заявил Алексей Громов.
Алексей Громов также подчеркнул, что Генштаб понимает, что мобилизованные россияне не смогут оказывать сильное сопротивление украинским защитникам.
По его словам, какие бы ни были приняты решения военно-политическим руководством России, ВСУ выполняют свои задачи по деоккупации и будут выполнять их и дальше.
Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев, а препятствование снабжению вооружениями от стран-партнеров.