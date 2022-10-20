По данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев, а препятствование снабжению вооружением от стран-партнеров.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, пишет НВ.

— Угроза восстановления ВС РФ наступление на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров, — сказал Алексей Громов.

Алексей Громов отметил, что на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных подразделений, подразделений других родов войск ВС России.

Ранее сообщалось, что на военном аэродроме Зябровка под Гомелем в течение последнего месяца появились песчаные насыпи, а в последние дни стало больше российской военной техники.