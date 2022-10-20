На военном аэродроме Зябровка под Гомелем за последний месяц появились песчаные насыпи, а в последние дни стало больше российской военной техники.

Об этом сообщила белорусская служба Радио Свобода.

Об этом сообщили читатели Радио Свобода. Журналисты отслеживали ситуацию на аэродроме с помощью спутниковых снимков.

— На самом деле, российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку (Гомельский район) полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. На Зябровку доступ по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей, – рассказал источник из Гомельского района.

Так выглядел военный аэродром в Зябровке 24 августа 2022 года.

Аэродром «Зябровка» 24 августа 2022 года

А так он выглядел месяц спустя, 16 октября 2022 года.

Аэродром «Зябровка» 16 октября 2022 года

По всей видимости, в северной части аэродрома возводятся песчаные насыпи. Причем песок привозят не извне, а непосредственно из карьеров на аэродроме.

Подобные сооружения в виде курганов можно увидеть, например, в воинской части 1146 года зенитно-ракетного полка, выполняющей задачи по охране Белорусской АЭС в Островце. Там на насыпях установлены радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

На спутниковом снимке видно, что на территории аэродрома в Зябровке увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, заметно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. На снимке, сделанном 16 октября, также виден прибывший с горючим поезд.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что его страна участвует в войне против Украины, но заявил, что якобы «никого там не убивала».