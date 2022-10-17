Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что его страна участвует в войне против Украины, но заявил, что якобы «никого там не убивала».

Об этом сообщает Белта.

— Мы, как я уже много раз говорил, принимаем участие в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка состоит в том, чтобы западные наши границы, в этом случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не были нанесены из-за Беларуси удара в спину российским войскам, — заявил он.

Диктатор утверждал, что участие Беларуси в войне заключается в том, что она лечит россиян и якобы украинцев и приютит беженцев из Украины.

— Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в этом случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться, – заявил он.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.