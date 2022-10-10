Белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.

Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА .

— В связи с обострением на западных границах союзного государства [РФ] мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь […]. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем использовать группировку союзного государства. Основа этой группировки – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось, - заявил Александр Лукашенко.

Он утверждает, что Украина планирует напасть на Беларусь с помощью НАТО.

Напомним, с утра российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины уже 75 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 41 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары с применением 17 дронов типа «Шахид» с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.