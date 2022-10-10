В понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны России. Под обстрелом оказались многие города. Взрывы раздались в Киеве, Житомире, Львове, Харькове, Николаеве и других городах.

НикВести собрало информацию, которая известна в настоящее время.

Киев

Утром взрывы прогремели в центре Киева. В настоящее время уже зафиксировано не менее 10 взрывов. По данным мэра Виталия Кличко, ракеты попали по центру столицы в Шевченковском и Соломенском районах.

Буквально сразу стало известно о погибших и раненых в результате взрывов в Киеве.

— Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется, – рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Позже советник министра МВД Ростислав Смирнов сообщил, что в Шевченковском районе погибли по меньшей мере 8 человек и 24 ранены.

Из-за обстрела движения поездов красной линией метро приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел «Театральная»-"Золотые ворота». Позже метро в Киеве было полностью остановлено.

В столице наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.

Харьков

О взрывах сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов

— Враг наносит удары по Харькову. В городе взрывы. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях, – написал Олег Синегубов.

Днепр

Массированно была атакована и Днепропетровская область. По области были зафиксированы удары ракет, РСЗО и тяжелой артиллерии.

Житомир и Хмельницкий

Взрывы зафиксированы и в Житомире и Хмельницком. Глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий предупредил о работе ПВО. В нескольких районах Хмельницкого исчезло электроснабжение.

Львов и область

Во Львове и области прогремели несколько взрывов. Информацию о взрывах подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. По его данным, над городом работает ПВО.

- Официально зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины, - написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Николаев

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, над областью сбиты 3 ракеты. Также известно о вылете вражеских самолетов из Чаплинки.

Одесса

В Одесской области ПВО сбила 3 ракеты и 5 иранских дронов. Как сообщили в ОВА, опасность ударов воздуха все еще остается, ведется боевая работа.

Сумская область

Взрыв также зафиксирован в Сумской области.