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В понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны России. Под обстрелом оказались многие города. Взрывы раздались в Киеве, Житомире, Львове, Харькове, Николаеве и других городах.
НикВести собрало информацию, которая известна в настоящее время.
Киев
Утром взрывы прогремели в центре Киева. В настоящее время уже зафиксировано не менее 10 взрывов. По данным мэра Виталия Кличко, ракеты попали по центру столицы в Шевченковском и Соломенском районах.
Буквально сразу стало известно о погибших и раненых в результате взрывов в Киеве.
— Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется, – рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.
Позже советник министра МВД Ростислав Смирнов сообщил, что в Шевченковском районе погибли по меньшей мере 8 человек и 24 ранены.
Из-за обстрела движения поездов красной линией метро приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел «Театральная»-"Золотые ворота». Позже метро в Киеве было полностью остановлено.
В столице наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.
Харьков
О взрывах сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов
— Враг наносит удары по Харькову. В городе взрывы. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях, – написал Олег Синегубов.
Днепр
Массированно была атакована и Днепропетровская область. По области были зафиксированы удары ракет, РСЗО и тяжелой артиллерии.
Житомир и Хмельницкий
Взрывы зафиксированы и в Житомире и Хмельницком. Глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий предупредил о работе ПВО. В нескольких районах Хмельницкого исчезло электроснабжение.
Львов и область
Во Львове и области прогремели несколько взрывов. Информацию о взрывах подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. По его данным, над городом работает ПВО.
- Официально зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины, - написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Николаев
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, над областью сбиты 3 ракеты. Также известно о вылете вражеских самолетов из Чаплинки.
Одесса
В Одесской области ПВО сбила 3 ракеты и 5 иранских дронов. Как сообщили в ОВА, опасность ударов воздуха все еще остается, ведется боевая работа.
Сумская область
Взрыв также зафиксирован в Сумской области.
- Сумская область. Взрыв. Конотоп. Оставайтесь в укрытиях, – написал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны России. Под обстрелом оказались многие города. Взрывы раздались в Киеве, Житомире, Львове, Харькове, Николаеве и других городах.
НикВести собрало информацию, которая известна в настоящее время.
Киев
Утром взрывы прогремели в центре Киева. В настоящее время уже зафиксировано не менее 10 взрывов. По данным мэра Виталия Кличко, ракеты попали по центру столицы в Шевченковском и Соломенском районах.
Буквально сразу стало известно о погибших и раненых в результате взрывов в Киеве.
— Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется, – рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.
Позже советник министра МВД Ростислав Смирнов сообщил, что в Шевченковском районе погибли по меньшей мере 8 человек и 24 ранены.
Из-за обстрела движения поездов красной линией метро приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел «Театральная»-"Золотые ворота». Позже метро в Киеве было полностью остановлено.
В столице наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.
Харьков
О взрывах сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов
— Враг наносит удары по Харькову. В городе взрывы. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях, – написал Олег Синегубов.
Днепр
Массированно была атакована и Днепропетровская область. По области были зафиксированы удары ракет, РСЗО и тяжелой артиллерии.
Житомир и Хмельницкий
Взрывы зафиксированы и в Житомире и Хмельницком. Глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий предупредил о работе ПВО. В нескольких районах Хмельницкого исчезло электроснабжение.
Львов и область
Во Львове и области прогремели несколько взрывов. Информацию о взрывах подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. По его данным, над городом работает ПВО.
- Официально зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины, - написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Николаев
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, над областью сбиты 3 ракеты. Также известно о вылете вражеских самолетов из Чаплинки.
Одесса
В Одесской области ПВО сбила 3 ракеты и 5 иранских дронов. Как сообщили в ОВА, опасность ударов воздуха все еще остается, ведется боевая работа.
Сумская область
Взрыв также зафиксирован в Сумской области.
- Сумская область. Взрыв. Конотоп. Оставайтесь в укрытиях, – написал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.