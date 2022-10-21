Оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Объекты гуманитарной сферы в Херсоне прекращают работу.

Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.