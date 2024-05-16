Міський голова Очакова Сергій Бичков пообіцяв пізніше надати інформацію про всі свої доходи за останні вісім років. Таким чином він відреагував на заяву Нацагентства із запобігання корупції щодо виявлення в його декларації ознак незаконного збагачення.
Офіційну заяву Сергія Бичкова оприлюднили на фейсбук-сторінці міськради Очакова.
Він заявив, що НАЗК спеціально оприлюднило інформацію про дані з його декларації у той момент, коли він знаходиться у відрядженні і не може «особисто прокоментувати» її.
«Нещодавно, на сайті НАЗК, була оприлюднена стаття щодо «Незаконного збагачення та недостовірних відомостей...» стосовно моїх доходів і доходів моєї сім'ї. Це було зроблено спеціально в той момент, коли я знаходжуся у відрядженні і не можу особисто прокоментувати цю інформацію. Офіційно заявляю, що вся інформація, щодо моїх доходів, починаючи з 2016 року, буде надана після мого повернення, мною особисто, всім, хто в ній зацікавлений», — зазначив він.
Як повідомлялося, відносно міського голови Очакова Сергія Бичкова, в якого раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення, правоохоронці відкрили провадження.
Нагадаємо, у квітні 2022 року мер Сергій Бичков не дозволив журналістам працювати у місті, а заступник мера прокоментував це так: «Не треба сюди їздити».
Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації.
Закриту поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати своєї роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він «непублічна людина».
Едуард Шевченко очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті та був командиром 73-го морського центру спецпризначення. Під час його затримання у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати Сергія Бичкова.
Згідно справи, у 2023 році, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.
«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.
Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.
Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».
Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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Міський голова Очакова Сергій Бичков пообіцяв пізніше надати інформацію про всі свої доходи за останні вісім років. Таким чином він відреагував на заяву Нацагентства із запобігання корупції щодо виявлення в його декларації ознак незаконного збагачення.
Офіційну заяву Сергія Бичкова оприлюднили на фейсбук-сторінці міськради Очакова.
Він заявив, що НАЗК спеціально оприлюднило інформацію про дані з його декларації у той момент, коли він знаходиться у відрядженні і не може «особисто прокоментувати» її.
«Нещодавно, на сайті НАЗК, була оприлюднена стаття щодо «Незаконного збагачення та недостовірних відомостей...» стосовно моїх доходів і доходів моєї сім'ї. Це було зроблено спеціально в той момент, коли я знаходжуся у відрядженні і не можу особисто прокоментувати цю інформацію. Офіційно заявляю, що вся інформація, щодо моїх доходів, починаючи з 2016 року, буде надана після мого повернення, мною особисто, всім, хто в ній зацікавлений», — зазначив він.
Як повідомлялося, відносно міського голови Очакова Сергія Бичкова, в якого раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення, правоохоронці відкрили провадження.
Нагадаємо, у квітні 2022 року мер Сергій Бичков не дозволив журналістам працювати у місті, а заступник мера прокоментував це так: «Не треба сюди їздити».
Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації.
Закриту поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати своєї роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він «непублічна людина».
Едуард Шевченко очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті та був командиром 73-го морського центру спецпризначення. Під час його затримання у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати Сергія Бичкова.
Згідно справи, у 2023 році, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.
«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.
Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.
Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».
Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.