Міський голова Очакова Сергій Бичков, архівне фото «НикВести»

Міський голова Очакова Сергій Бичков пообіцяв пізніше надати інформацію про всі свої доходи за останні вісім років. Таким чином він відреагував на заяву Нацагентства із запобігання корупції щодо виявлення в його декларації ознак незаконного збагачення.

Офіційну заяву Сергія Бичкова оприлюднили на фейсбук-сторінці міськради Очакова.

Він заявив, що НАЗК спеціально оприлюднило інформацію про дані з його декларації у той момент, коли він знаходиться у відрядженні і не може «особисто прокоментувати» її.

«Нещодавно, на сайті НАЗК, була оприлюднена стаття щодо «Незаконного збагачення та недостовірних відомостей...» стосовно моїх доходів і доходів моєї сім'ї. Це було зроблено спеціально в той момент, коли я знаходжуся у відрядженні і не можу особисто прокоментувати цю інформацію. Офіційно заявляю, що вся інформація, щодо моїх доходів, починаючи з 2016 року, буде надана після мого повернення, мною особисто, всім, хто в ній зацікавлений», — зазначив він.

Як повідомлялося, відносно міського голови Очакова Сергія Бичкова, в якого раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення, правоохоронці відкрили провадження.

Нагадаємо, у квітні 2022 року мер Сергій Бичков не дозволив журналістам працювати у місті, а заступник мера прокоментував це так: «Не треба сюди їздити».

Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації.

Закриту поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати своєї роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він «непублічна людина».

Як мер Очакова повʼязаний зі справою про держзраду Едуарда Шевченка?

Едуард Шевченко очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті та був командиром 73-го морського центру спецпризначення. Під час його затримання у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати Сергія Бичкова.

Згідно справи, у 2023 році, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.