Міський голова Очакова Сергій Бичков, архівне фото «НикВести»

У 2022 році міський голова Очакова Сергій Бичков придбав в Іспанії квартиру вартістю понад 5 мільйонів гривень та отримав у подарунок від матері кошти у сумі 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції після перевірок декларацій мера за 2021 та 2022 роки, пишуть «НикВести».

В НАЗК заявили, що за результатами перевірок були виявлені ознаки незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей на суму понад 3 мільйонів гривень.

Квартира в Іспанії площею 122,31 квадратний метр, яку Сергій Бичков придбав разом із дружиною коштувала більше 5 мільйонів гривень.Також він отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 мільйонів гривень. Хоча, як зазначають в НАЗК, ці кошти перевищують законні доходи жінки, які з 1998 року становили всього більше 580 тисяч гривень.

«Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за рахунок власних коштів. Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив про зростання у звітному періоді грошових активів на 2 мільйона гривень, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки», — наголошують в агентстві.

Під час перевірок було виявлено, що дружина міського голови отримала на банківський рахунок понад 300 тисяч гривень від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради. Кошти нібито мали піти на закупку автомобіля для мерії. Проте виявилось, що гроші жінка витратила на власні потреби, зокрема на придбання одягу.

В результаті НАЗК склало висновки за статтею 368-5 (Незаконне збагачення) та частиною 1 статті 366-2 ККУ (Внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації), направивши їх на розгляд до Нацполіції.

Зазначимо, що декларація про доходи Сергія Бичкова і досі засекречена Національним агентством з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, у квітні 2022 року мер Сергій Бичков не дозволив журналістам працювати у місті, а заступник мера прокоментував це так: «Не треба сюди їздити».

Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації.

Закриту поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати своєї роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він «непублічна людина».

Як мер Очакова повʼязаний зі справою про держзраду Едуарда Шевченка?

Едуард Шевченко очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті та був командиром 73-го морського центру спецпризначення. Під час його затримання у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати Сергія Бичкова.

Згідно справи, у 2023 році, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.