Відносно міського голови Очакова Сергія Бичкова, в якого раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення, правоохоронці відкрили провадження.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Як відомо, раніше до правоохоронців надійшов висновок НАЗК про виявлення у мера Очакова ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
Виявилось, що у 2022 році міський голова Очакова Сергій Бичков придбав в Іспанії квартиру вартістю понад 5 мільйонів гривень.
Також він отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 мільйонів гривень. Хоча, як зазначають в НАЗК, ці кошти перевищують законні доходи жінки, які з 1998 року становили всього не більше 580 тисяч гривень.
«Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за рахунок власних коштів. Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив про зростання у звітному періоді грошових активів на 2 мільйони гривень, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки», — наголосили тоді в агентстві.
Нагадаємо, у квітні 2022 року мер Сергій Бичков не дозволив журналістам працювати у місті, а заступник мера прокоментував це так: «Не треба сюди їздити».
Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації.
Закриту поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати своєї роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він «непублічна людина».
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Відносно міського голови Очакова Сергія Бичкова, в якого раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення, правоохоронці відкрили провадження.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Як відомо, раніше до правоохоронців надійшов висновок НАЗК про виявлення у мера Очакова ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
Виявилось, що у 2022 році міський голова Очакова Сергій Бичков придбав в Іспанії квартиру вартістю понад 5 мільйонів гривень.
Також він отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 мільйонів гривень. Хоча, як зазначають в НАЗК, ці кошти перевищують законні доходи жінки, які з 1998 року становили всього не більше 580 тисяч гривень.
«Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за рахунок власних коштів. Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив про зростання у звітному періоді грошових активів на 2 мільйони гривень, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки», — наголосили тоді в агентстві.
Нагадаємо, у квітні 2022 року мер Сергій Бичков не дозволив журналістам працювати у місті, а заступник мера прокоментував це так: «Не треба сюди їздити».
Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації.
Закриту поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати своєї роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він «непублічна людина».