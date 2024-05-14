Сергій Бичков, Очаківський міський голова, фото: «НикВести»

Відносно міського голови Очакова Сергія Бичкова, в якого раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення, правоохоронці відкрили провадження.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як відомо, раніше до правоохоронців надійшов висновок НАЗК про виявлення у мера Очакова ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Виявилось, що у 2022 році міський голова Очакова Сергій Бичков придбав в Іспанії квартиру вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Також він отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 мільйонів гривень. Хоча, як зазначають в НАЗК, ці кошти перевищують законні доходи жінки, які з 1998 року становили всього не більше 580 тисяч гривень.

«Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за рахунок власних коштів. Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив про зростання у звітному періоді грошових активів на 2 мільйони гривень, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки», — наголосили тоді в агентстві.

Нагадаємо, у квітні 2022 року мер Сергій Бичков не дозволив журналістам працювати у місті, а заступник мера прокоментував це так: «Не треба сюди їздити».

Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації.

Закриту поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати своєї роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він «непублічна людина».