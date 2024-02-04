Учасники мітингу про військовополонених у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

У неділю, 4 лютого, у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.

Організаторами акції виступили рідні та близькі військовополонених, повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами організаторів, автопробіг «Ми – голос полонених» має на меті привернути увагу громадськості та міжнародної спільноти до проблеми повернення українських військовополонених.

Керівниця всеукраїнської громадської організації «Об'єднання матерів і дружин Захисників України» Першина Лілія зазначає, що умови перебування українських військових у російському ув’язненні – це «повільна смерть».

«Нелюдське поводження, тортури, фіктивні вироки, ігнорування постулатів Женевської конвенції – це все реалії російського полону. Росія використовує наших бранців як заручників для цинічного шантажу. І наші воїни та цивільні, які перебувають в полоні, не можуть постояти за себе. Тому, мусимо говорити ми. Ми маємо боротися за них, так само як вони захищали нас. Ми – голос полених! І ми хочемо, щоб нас почули міжнародні правозахисні організації, дипломати різних країн. Кожен день полону – вбиває», – сказала голова Миколаївського осередку Об’єднання Лілія Першина.

Люди тримали плакати з фотографіями військових та написами: «Боріться за них так, як вони боролись за нас», «Моє серце зараз в полоні» та «Час спливає – неволя вбиває».

«В нас залишається лише віра в те, що вони сильні та ми мусимо бути сильними, не маємо права здаватися! Кожен з них — Герой і заслуговує на найскоріше повернення додому, до своєї родини та близьких! Ми маємо за них боротись, щоб як найшвидше їх повернути. Україна чекає своїх героїв з полону — додому», — резюмує дружина військовополоненого Катерина.

В рамках автопробігу близько п'ятисот учасників з прапорами підрозділів проїхалися по вулицях Миколаєва.

Фінальною точкою пробігу став 8-й причал, де пройшов мітинг. Родичі військовополонених розвернули прапор України, а також тримали в руках плакати та фото своїх рідних, які знаходяться у полоні РФ.

За підрахунками представників поліції участь в акції взяли понад 350 людей.

Фоторепортаж

Автопробіг «Ми – голос полонених» у Миколаєві, 4 лютого, 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Учасник автопробігу. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Автопробіг «Ми – голос полонених» у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Масштабна акція на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Автопробіг у Миколаєві, 4 лютого, 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Маленька учасниця мітингу з плакатом «Поверніть мого тата з полону». Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Учасники масштабного автопробігу у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Дівчина на мітингу про військовополонених у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Автопробіг «Ми – голос полонених» у Миколаєві, 4 лютого, 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Жінка з плакатом «Поверніть моє серце». Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Дружини військовополонених. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Дівчина з плакатом «Ми винні їм свободу» на мітингу. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Дружина військовополоненого з плакатом «Вони боролися за нас, тепер ми боремося за них». Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Жінка з плакатом «Моє серце в полоні» на мітингу «Ми – голос полонених» у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Нагадаємо, 14 січня, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, 4 листопада, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

До того ж, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.