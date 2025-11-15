  • неділя

З російського полону можуть повернутися ще 1 тисяча 200 українців, — Умєров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / ReutersРустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров повідомив, що за результатами міжнародних консультацій із Туреччиною та Об’єднаними Арабськими Еміратами з російського полону можуть повернутися ще 1 тисяча 200 українців.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості.

— Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти. Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними, — написав він.

Нагадаємо, щотижня у Миколаєві місцеві мешканці беруть участь у акції на підтримку полонених військових та зниклих безвісти. Родичі військовополонених, друзі та небайдужі мешканці міста стоять із плакатами, прапорами різних бригад та фотографіями полонених або зниклих безвісти українських військових.

