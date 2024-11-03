«Полон вбиває»: у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У неділю, 3 листопада, в Миколаєві місцеві мешканці долучились на щотижневу акцію в підтримку полонених військових та зниклих безвісти.

Родичі військовополонених, друзі та небайдужі мешканці міста стояли із плакатами, прапорами різних бригад та фотографіями полонених або зниклих безвісти українських військових, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Учасниця заходу Світлана розповіла, що кожну неділю відвідує подібні заходи, бо її племінник девʼять місяців потому зник безвісти.

«Ми не знаємо чи є він наразі у полоні, тому що зник безвісти 9 місяців потому. Нам зателефонували, сказали що він пішов на позицію і не повернувся», — сказала жінка.

Учасниця мітингу Світлана. Фото: «МикВісті»

Олена прийшла на мітинг, бо хоче підтримати військових, які боролись за життя українців.

«Вони всі українці, вони всі боролися за нас, за моє майбутнє та моїх дітей. Тому я вважаю, що я маю виходити на мітинги, кричати про наших військовополонених і робити все можливе, щоб їх повернути», — додала Олена.

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У мешканки міста Світлани син та чоловік у полоні вже понад двох років, і звʼязатись з ними їй так і не вдалося.

«Ми не змогли з ними ніяк звʼязатись, а чоловік зміг нам подзвонити десь два роки тому. За сина наразі невідомо нічого, ми тільки знаємо що він перебуває в полоні, але звʼязку з ним немає. Постійно ходимо на подібні заходи, щоб привернути увагу, і нагадати суспільству що війна триває», — розповіла Світлана.

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 26 жовтня, в Миколаєві близько 100 людей та 50 автомобілів взяли участь у автопробігу на підтримку військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців.