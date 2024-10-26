  • субота

    26 жовтня, 2024

  • 12.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 26 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.4° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВістіАкція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті

Сьогодні, 26 жовтня, в Миколаєві близько 100 людей та 50 автомобілів взяли участь у автопробігу на підтримку військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

Акція розпочалася біля залізничного вокзалу, далі колона автомобілів з прапорами і плакатами вирушила проспектом Миру та проспектом Центральним до громадського простору «*8 Причал», де й завершилася, повідомляє кореспондент «МикВісті».

— Ми з вами зібралися заради того, аби привернути максимально увагу світу, будь-яких міжнародних інституцій на проблему військовополонених. Наша мета — вплинути на країну-агресорку. Ми прагнемо найскорішого повернення наших бранців додому. Я благаю вас: вірте, не опускайте руки і продовжуйте боротися далі! Ми повернемо кожного додому, ми обов'язково дочекаємося! Я пишаюся вашою силою, я пишаюся вашою наснагою, вірою! Так, як ви, не може ніхто, і вони там відчувають вашу підтримку! Говоріть про полонених, бо мовчання вбиває!, — звернулася до родичів бранців організаторка акції Лілія Першина.

Такі акції на підтримку військовополонених планують проводити і надалі.

— Ми будемо боротися, допоки не повернемо всіх, — сказала Лілія Першина.

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВістіАкція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті
Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВістіАкція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті
Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВістіАкція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті
Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВістіАкція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті
Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВістіАкція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті
Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВістіАкція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті

6 жовтня на центральній вулиці Миколаєва у неділю, 6 жовтня, містяни вийшли на акцію-нагадування про військовополонених і зниклих безвісти військовослужбовців. 

Останні новини про: військовополонені

«Ми не здамося»: у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти
Тільки листи: російським полоненим заборонили телефонувати додому, — Лубінець
Міськрада Миколаєва просить Зеленського та уряд посилити підтримку полонених: «Ми маємо про це кричати»

Читайте також:

новини

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — омбудсмен Кремінь

Даріна Мельничук
новини

Суд частково зняв арешт з майна очаківського екскомандира 73-го центру: родині повернуть тепловізор та телефон сина

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кім заявив про підтримку Плану перемоги Зеленського

Олена Козубовська
новини

«Знову цей злощасний проєкт», — профільна комісія відхилила прохання поліції про новий штрафмайданчик

Олена Козубовська
новини

Миколаївські депутати просять відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю

Олена Козубовська

Останні новини про: військовополонені

Міськрада Миколаєва просить Зеленського та уряд посилити підтримку полонених: «Ми маємо про це кричати»
Тільки листи: російським полоненим заборонили телефонувати додому, — Лубінець
«Ми не здамося»: у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти

Миколаївська плавчиня Гонтар отримала звання «Заслужений майстер спорту України»

Даріна Мельничук

Депутатам пропонують зміни до бюджету Миколаєва: на оборону виділять ₴7,4 млн

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — мовний омбудсмен