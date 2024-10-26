«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті

Сьогодні, 26 жовтня, в Миколаєві близько 100 людей та 50 автомобілів взяли участь у автопробігу на підтримку військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

Акція розпочалася біля залізничного вокзалу, далі колона автомобілів з прапорами і плакатами вирушила проспектом Миру та проспектом Центральним до громадського простору «*8 Причал», де й завершилася, повідомляє кореспондент «МикВісті».

— Ми з вами зібралися заради того, аби привернути максимально увагу світу, будь-яких міжнародних інституцій на проблему військовополонених. Наша мета — вплинути на країну-агресорку. Ми прагнемо найскорішого повернення наших бранців додому. Я благаю вас: вірте, не опускайте руки і продовжуйте боротися далі! Ми повернемо кожного додому, ми обов'язково дочекаємося! Я пишаюся вашою силою, я пишаюся вашою наснагою, вірою! Так, як ви, не може ніхто, і вони там відчувають вашу підтримку! Говоріть про полонених, бо мовчання вбиває!, — звернулася до родичів бранців організаторка акції Лілія Першина.

Такі акції на підтримку військовополонених планують проводити і надалі.

— Ми будемо боротися, допоки не повернемо всіх, — сказала Лілія Першина.

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві, 26 жовтня, фото МикВісті

6 жовтня на центральній вулиці Миколаєва у неділю, 6 жовтня, містяни вийшли на акцію-нагадування про військовополонених і зниклих безвісти військовослужбовців.