Звільнені з полону військові отримуватимуть по 50 тисяч гривень на місяць

Військовополонені, яких повернули до України. Фото: СБУВійськовополонені, яких повернули до України. Фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює щомісячні виплати у розмірі 50 тисяч гривень для військових, звільнених із російського полону, що проходять лікування або реабілітацію.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає, що:

  • військовослужбовці, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування тривалістю понад 30 днів, отримуватимуть 50 000 гривень щомісяця;

  • виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування.

Також документ спрощує порядок отримання довідок про травми чи захворювання, яких зазнали військові під час перебування в полоні. Це має допомогти уникнути бюрократичних перешкод і різного тлумачення норм.

Раніше виплати передбачали лише для військових, які отримали травми, поранення, контузії або каліцтва в полоні. Новий закон поширює підтримку й на тих, у кого під час неволі виникли або загострилися тяжкі захворювання.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 9 жовтня — його підтримали 244 народні депутати.

Нагадаємо, звільнені з полону військові отримуватимуть від Миколаєва рюкзаки з речами першої необхідності. До міської програми підтримки захисників додали пункт про забезпечення військових, які повертаються з полону, базовими речами на перший час.

