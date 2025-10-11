Звільнені з полону військові отримуватимуть по 50 тисяч гривень на місяць
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
13:38, 11 жовтня, 2025
-
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює щомісячні виплати у розмірі 50 тисяч гривень для військових, звільнених із російського полону, що проходять лікування або реабілітацію.
Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Верховної Ради.
Закон передбачає, що:
-
військовослужбовці, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування тривалістю понад 30 днів, отримуватимуть 50 000 гривень щомісяця;
-
виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування.
Також документ спрощує порядок отримання довідок про травми чи захворювання, яких зазнали військові під час перебування в полоні. Це має допомогти уникнути бюрократичних перешкод і різного тлумачення норм.
Раніше виплати передбачали лише для військових, які отримали травми, поранення, контузії або каліцтва в полоні. Новий закон поширює підтримку й на тих, у кого під час неволі виникли або загострилися тяжкі захворювання.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 9 жовтня — його підтримали 244 народні депутати.
Нагадаємо, звільнені з полону військові отримуватимуть від Миколаєва рюкзаки з речами першої необхідності. До міської програми підтримки захисників додали пункт про забезпечення військових, які повертаються з полону, базовими речами на перший час.
Останні новини про: Військовополонені
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.