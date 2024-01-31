Сьогодні, 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз — чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко — молодці», — написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону. З них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — прикордонники, один поліцейський і шестеро цивільних. 48 обміняних мали статус «зниклий безвісти».
Також, 3 січня, відбувся перший у 2024 році обмін військовополоненими. З російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.
Раніше повідомлялось, що внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.
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Сьогодні, 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз — чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко — молодці», — написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону. З них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — прикордонники, один поліцейський і шестеро цивільних. 48 обміняних мали статус «зниклий безвісти».
Також, 3 січня, відбувся перший у 2024 році обмін військовополоненими. З російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.
Раніше повідомлялось, що внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|