Російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що зранку, 20 травня, о 08:47 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Також, вночі, 20 травня, о 23:04 та 23:05 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.
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Російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що зранку, 20 травня, о 08:47 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Також, вночі, 20 травня, о 23:04 та 23:05 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.