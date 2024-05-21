Процес ремонту дороги, ілюстративне фото

У Снігурівці Миколаївської області впродовж року хочуть відремонтувати три дороги. На це планують витратити 7,3 мільйонів гривень.

Відповідні тендери опубліковані у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовних ремонту доріг — комунальне підприємство «Снігурівський благоустрій». Підрядники повинні будуть виконати усі роботи до 17 липня 2024 року.

Йдеться про ремонт дороги по вулиці Незалежності (від перехрестя вулиці Виноградна до залізничного переїзду). Підрядник повинен буде за 1,6 мільйона гривень виконати ямковий ремонт дороги та перевезти залишки сміття.

Ще за 1,2 мільйона гривень планують виконати ямковий ремонт дороги по вулиці Центральна (від перехрестя вулиці Жовтнева до перехрестя вулиці Незалежності), а також встановити 23 дорожні знаки.

У Снігурівці також збираються відремонтувати дорогу по вулиці Героїв Снігурівщини (від перехрестя вулиці Миколаївська до дороги Р-81). Там планують виконати ямковий ремонт, улаштувати вирівнюючий шар дороги та виконати планування узбіч автогрейдером. На це планують витратити 4,9 мільйонів гривень.

Раніше «НикВести» розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в Миколаївській області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.

А на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.